الوفد السوري يعلن ختام أعماله في الأمم المتحدة بمواقف "صلبة ومنفتحة"

شفق نيوز- دمشق

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، يوم السبت، أن بلاده أنهت مشاركتها في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعد أسبوع من "العمل الدبلوماسي المكثف"، بحسب وصفه.

وقال الشيباني في منشور على منصة (إكس) تابعته وكالة شفق نيوز إن "الوفد السوري حمل صوت سوريا الحر وصوت كل من ضحى، مع التأكيد على ثوابت البلاد في السيادة ورؤيتها للتنمية وإعادة الإعمار".

وأشار الوزير إلى أن الرئيس أحمد الشرع ألقى خطاباً وصفه بـ"التاريخي" أمام الجمعية العامة، بعد "ستين عاماً من العزلة عبّر فيه عن تطلعات الشعب السوري وأجرى لقاءات مع قادة وممثلي الدول".

كما أوضح أن "الوفد السوري عقد سلسلة من اللقاءات البنّاءة مع عدد من وزراء الخارجية وممثلي المنظمات الدولية لتعزيز العلاقات والانفتاح على الحوار المتوازن والمصالح المشتركة".

واعتبر الشيباني أن مشاركة سوريا "نجاح جديد يضاف إلى العمل الدبلوماسي"، جعل البلاد "أكثر حضوراً وصلابة، ودبلوماسيتها أكثر انفتاحاً وتوازناً".

وانطلقت، الثلاثاء الماضي، أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.

وتعد مشاركة الشرع في اجتماعات الجمعية العامة هي الأولى من نوعها لرئيس سوري منذ عام 1967 عندما ألقى نور الدين الأتاسي كلمة الجمهورية العربية السورية، حيث تولى تمثيل البلاد على الدوام وزراء الخارجية السوريون أو المندوبون الدائمون لدى الأمم المتحدة.