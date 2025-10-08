النخالة: خطة ترمب محاولة لفرض شروط "الاستسلام" على غزة

شفق نيوز- غزة

اعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، يوم الأربعاء، أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول إنهاء الحرب في قطاع غزة هي "خطة استسلام".

وقال النخالة، في كلمة له، إن "المقاومة أبدت استعدادها للتفاوض على أن هناك بنوداً يمكن التعاطي بها إيجابياً وأولها تبادل الأسرى"، مضيفا أن "بند تبادل الأسرى يمكن إنجازه بالأيام القليلة المقبلة وبذلك نسحب فتيل التفجير ومبررات العدوان".

وشدد على "ضرورة أن يعلم العدو وحلفاؤه أننا لا يمكن أن نستسلم لشروطهم وإملاءاتهم بعد كل هذا الثمن"، مشيرا إلى أنه "إذا أصر العدو على أن يحقق بالمفاوضات ما لم يحققه بالحرب فعلينا أن نصمد".

وتجري في العاصمة المصرية، منذ الإثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان حماس قبولها مبدأ المبادرة الأميركية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترمب للوصول إلى تسوية شاملة.