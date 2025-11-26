المرصد السوري: 14 قتيلاً وجريحاً بانفجار إدلب

شفق نيوز- دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين جراء انفجارين كبيرين في مدينة كفر تخاريم بريف إدلب شمال غرب سوريا.

وذكر المرصد المعارض ومقره في بريطانيا، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "قُتل 5 أشخاص لم تُعرف هوياتهم بعد، وما إذا كانوا مدنيين أم عسكريين، كما لم تُحدد جنسياتهم، فيما أُصيب 9 آخرون بجروح متفاوتة نُقلوا على إثرها إلى المشافي، جراء انفجارين كبيرين في موقع مستودع ذخيرة بمحيط مدينة كفر تخاريم في ريف إدلب الشمالي".

وأشار إلى أن "الانفجار خلّف دماراً واسعاً في الموقع، دون ورود معلومات عن سبب الانفجار حتى الآن".

وكانت مصادر محلية قالت لوكالة شفق نيوز إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار وقع داخل مستودع أسلحة يقع في أحد أحياء المدينة، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين بجروح متفاوتة، ولم تُعرف حتى الآن الحصيلة الدقيقة للضحايا، كما لم تُعرف بعد طبيعة المواد المتفجرة أو الجهة المسؤولة عن المستودع.

وتشهد مناطق إدلب بين الحين والآخر انفجارات مشابهة ناتجة عن مخازن ذخيرة أو عبوات ناسفة، وسط استمرار التوتر الأمني في المنطقة.