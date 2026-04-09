هجوم بالصواريخ والمسيرات يستهدف المصالح الأميركية في 3 دول خليجية

شفق نيوز- الكويت/السعودية/ الإمارات

أعلنت الكويت والسعودية والإمارات، مساء الخميس، تعرضها قبل قليل، لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، استهدفت قواعد ومصالح أميركية.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الأصوات التي سُمعت تعود إلى عمليات اعتراض تنفذها أنظمة الدفاع الجوي ضد الأهداف المعادية.

ودعت وزارة الدفاع الكويتية، وفق البيان، جميع المواطنين إلى "الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي الإمارات، أفادت وسائل إعلامية، بأن هجوما بطائرات مسيرة استهدف مواقع أميركية لم تسمها في مدينة دبي.

في حين أفادت مواقع إخبارية سعودية، بتعرض المملكة لهجوم بطائرات مسيرة مجهولة المصدر، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.