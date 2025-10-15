الكرملين يعلن عن محادثات بين بوتين والشرع حول تطوير العلاقات الروسية السورية

شفق نيوز- موسكو

أعلن الكرملين، يوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات اليوم مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الذي سيزور روسيا في زيارة عمل.

وقال الكرملين في بيان: "في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سيجري فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، الذي سيكون في روسيا، في زيارة عمل".

وأضاف: "من المقرر مناقشة الوضع الحالي وآفاق تطوير العلاقات الروسية السورية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، فضلًا عن آخر التطورات في الشرق الأوسط".

وأكدت وكالة الأنباء السورية، أمس الثلاثاء، زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى العاصمة الروسية موسكو ومن المقرر أن يلتقي مع الرئيس فلاديمير بوتين.

ونقلت الوكالة عن رئاسة الجمهورية السورية، أنه "من المقرر أن يلتقي الرئيس الشرع خلال الزيارة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

وأشارت الرئاسة السورية إلى أن "الرئيس الشرع سوف يلتقي الجالية السورية في روسيا".

يذكر أن الرئيس الشرع قد تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي في شهر شباط/ فبراير الماضي، أكد الرئيس بوتين خلاله على دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها.

وأبدى استعداد روسيا لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها روسيا مع النظام البائد، ووجوب رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وكان الشرع قد صرح في الثاني عشر من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بأن روابط وثيقة متوارثة تربط بين سوريا وروسيا ويجب الحفاظ عليها، مؤكدا أن "روسيا دولة مهمة في العالم وهي عضو في مجلس الأمن، ورثنا روابط وثيقة بين سوريا وروسيا يجب الحفاظ عليها".