القوات الأميركية تشرع بإخلاء قاعدة قسرك في سوريا

شفق نيوز- دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، يوم السبت، بأن قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، بدأت بإخلاء قاعدة قسرك في ريف الحسكة شمال شرقي البلاد.

ولفتت إلى دخول قافلة أميركية تضم أكثر من 20 شاحنة فارغة، بالإضافة إلى آليات عسكرية، في وقت سابق من اليوم عبر الحدود العراقية، حيث اتجهت نحو قاعدة قسرك بهدف تنفيذ عملية الإخلاء، بحسب شبكات إخبارية محلية، منها صحيفة "الفرات".

وتقع قاعدة قسرك بين تل تمر وتل بيدر جنوب الطريق الدولي "إم 4" في محافظة الحسكة.

وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة تخطط لسحب جميع قواتها البالغ عددها نحو ألف جندي، من سوريا خلال الشهرين المقبلين.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن ستنهي وجودها في سوريا بعد بسط الحكومة هناك سيطرتها على البلاد، وتعهد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي كانت عنصراً أساسياً في محاربة تنظيم "داعش" بالاندماج في مؤسسات الدولة.

كما نقلت شبكة "سي بي إس" التلفزيونية عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم أنه سيتم سحب القوات الأميركية.

ويأتي هذا القرار بعد انسحاب القوات الأميركية مؤخراً من بعض القواعد في سوريا، بينها التنف والشدادي، بعد أن كان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قد استخدمها لقتال تنظيم "داعش".

وتقربت واشنطن من السلطات السورية الجديدة منذ سقوط بشار الأسد أواخر عام 2024، كما نقلت الآلاف من مقاتلي تنظيم "داعش" من سوريا إلى سجون آمنة في العراق.