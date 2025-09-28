القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينياً حاول تنفيذ عملية دهس في قلقيلية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قتلت القوات الإسرائيلية، يوم الأحد، مواطناً فلسطينياً حاول تنفيذ عملية دهس شرقي قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، أدت إلى إصابة أحد الأشخاص.

ونقلت مصادر محلية، أن الشخص أصيب بجروح خطيرة في المحاولة، قبل أن تتمكن قوة عسكرية من قتل المنفذ في موقع الحادث.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تلقيه بلاغاً أولياً عن العملية التي وقعت عند مفترق جيت، مشيراً إلى أن "التفاصيل ما تزال قيد الفحص".

ووفقاً لآخر التحديثات، فإن الهجوم نفذه فلسطيني "مسلح".

وأشارت تقارير إلى أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي حضرت إلى موقع الهجوم، بينما أُغلقت الطرق في المنطقة بالكامل.