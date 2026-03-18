الفاتيكان يوجه "نداءً مباشراً غير معتاد" لأميركا وإسرائيل: أنهوا الحرب

شفق نيوز- الفاتيكان

دعت حكومة دولة الفاتيكان، اليوم الأربعاء، الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إنهاء الحرب المتصاعدة على إيران في أسرع وقت ممكن، كما حثت إسرائيل على وقف ضرباتها على لبنان.

وقال وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال الإيطالي بيترو بارولين، في نداء مباشر غير معتاد: "أقول أنهوا الحرب في أسرع وقت ممكن.. واتركوا لبنان وشأنه"، مضيفاً أن "هذه الرسالة موجهة أيضاً إلى الإسرائيليين".

في وقت سابق، قال مستشارون لترمب إنَّ الأخير يرغب في إنهاء الحرب على إيران أكثر من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مؤكدين أن بعض الحسابات المتباينة بشأن الحرب بين كل من أميركا وإسرائيل.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين، أن أهداف ترمب الرئيسية هي تدمير برنامج إيران الصاروخي والنووي وبحريتها وتمويل وكلائها، مؤكدين أن الرئيس سيرى تغيير النظام كمكسب إضافي، لكنه يعتزم إنهاء الحرب عند تحقق أهدافه الرئيسية.