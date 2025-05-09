الطلبة الدروز يهجرون الجامعات السورية بسبب "العنف الطائفي"

شفق نيوز/ أفادت شبكة "السويداء24" السورية، يوم الجمعة، بأن الطلبة الدروز في الجامعات السورية بدأوا بمغادرتها بشكل جماعية بسبب "العنف الطائفي" تجاههم.

ونقلت الشبكة عن ناشطين قولهم، إن طلبة من السويداء تعرضوا للتهديد ومحاولات لاقتحام وحداتهم السكنية والاعتداء على بعضهم بالأسلحة، وسط شكاوى عن تعرضهم لعمليات عنف على "الهوية" ودعوات لقتلهم.

وذكرت الشبكة أنه "منذ أيام شهدت جامعات حمص ودمشق واللاذقية وحماه عمليات إجلاء لآلاف الطلبة من أبناء السويداء، وسط مخاوف من تعرضهم للمزيد من العمليات الانتقامية".

وقالت الشبكة إن "الاعتداءات الطائفية تفرغ الجامعات من طلبة السويداء، حيث وصل نحو 300 طالب من طلاب المحافظة في جامعات حلب، من بينهم طالب مصاب، ضمن عملية إجلاء جماعي، الأربعاء، بعد عودة الاستقرار النسبي لطريق دمشق السويداء".

وأضافت أن "208 طلبة من السويداء من اختصاصات مختلفة في جامعات حلب، عادوا إلى السويداء، بعد نحو عشرة أيام من اندلاع أحداث عنف طائفية طالت أبناء السويداء، وكانت بدايتها من جامعتي حمص ودمشق".

وقالت مصادر للشبكة إن "الطلبة الموجودين في حلب حاولوا العودة إلى السويداء منذ بداية أحداث العنف، لا سيما بعد تعرض طالب من أبناء المحافظة لعملية طعن واعتداء من طلاب آخرين على خلفية طائفية بحتة".

وأكدت المصادر أن عودة الطلبة إلى السويداء تعثرت عدة مرات بسبب الظروف الأمنية الراهنة على الطرقات، حتى تم إجلاؤهم يوم الأربعاء.

وتعليقاً على مقاطع فيديو متداولة لمغادرة الطلبة الجامعات، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى "الرفض التام لاستخدام حرم الجامعات منصة للتجييش الطائفي وتهديد السلم الأهلي بأي شكل من الأشكال ومحاسبة كل من يخالف".

وقال في تصريح أوردته وكالة "سانا" الرسمية، إنه "تم التواصل مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي حول المشهد الأخير الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي وأظهر مغادرة العديد من الطلبة المدينة الجامعية".

وأبدى الوزير استعداده للتعاون مع محافظ السويداء ووزارة الداخلية على إعادة الطلاب والطالبات وحمايتهم، متعهداً بأن تبقى الجامعات السورية منارة للفكر وحامية للتنوع الذي تفخر به سوريا.

من جهته، شدد محافظ السويداء مصطفى بكور على عدم السماح بالإساءة للطلبة تحت أي ظرف الذين اعتبرهم "أمانة وطنية"، مؤكداً أن "أبواب المحافظة مفتوحة وسنتخذ كل ما يلزم لحماية طلابنا وضمان كرامتهم".

وقال إن وزير التعليم العالي تعهد "بتعويض الفاقد التعليمي للطلبة المتضررين "، لافتاً إلى أنه "تم التأكيد بشكل قاطع، في اتصال مع الوزير، على "حقوق طلبة محافظة السويداء وغيرهم من المحافظات والحفاظ على كرامتهم ومنع أي تعدٍّ عليهم تحت أي ظرف كان".