الشرع في الكويت.. اتفاق على تعزيز التنسيق الثنائي

شفق نيوز/ أعلن الديوان الأميري الكويتي أن قصر بيان شهد، يوم الأحد، عقد جلسة مباحثات رسمية كويتية – سورية، ترأسها أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، والرئيس السوري أحمد الشرع.

ووصل الرئيس السوري إلى الكويت في زيارة رسمية، هي الأولى له إلى الدولة الخليجية منذ توليه منصبه، وذلك تلبية لدعوة من أمير الكويت.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري محمد عبدالله المبارك الصباح إن جلسة المباحثات تناولت العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتنميتها في المجالات كافة.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد تناولت الجلسة التأكيد على أهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع في سوريا، والتأكيد على تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان أمن واستقرار سوريا، وصون سيادتها ووحدة أراضيها.

كما جرى خلال الجلسة بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم مسيرة العمل العربي الموحد، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشار مصدر الوكالة الكويتية، إلى أن "المباحثات سادها جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين، ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة".