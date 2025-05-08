السفير الروسي ببغداد: دمشق لم تعترض على وجود قواعدنا

شفق نيوز/ أكد السفير الروسي في بغداد، البروس كوتراشيف، يوم الخميس، عدم وجود اعتراض من السلطات السورية على القواعد الروسية في أراضيها.

وقال كوتراشيف، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تفاهمات بين الحكومة الروسية والحكومة السورية، لإقامة علاقة وتعزيز العلاقات بين البلدين".

وأضاف أن "موسكو ودمشق بصدد تطوير العلاقات الثنائية بشكل أكبر بين البلدين، ولغاية الآن لا يوجد أي اعتراض رسمي من السلطة السورية على وجود القواعد الروسية على أراضيها".

ولروسيا قواعد عديدة في سوريا، وأبرزها حميميم، التي تضم طائرات وقوات برية، ومنها غادر رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد لسوري، فيما احتمى بها بعض السوررين خلال أحداث الساحل التي جرت مؤخرا.