السعودية تعدم مواطنين أسسا "تنظيماً إرهابياً"

شفق نيوز- الرياض

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم الخميس، تنفيذ حُكم القتل "تعزيراً" بحق مواطنين بعد ثبوت إدانتهما بـ"ارتكاب جرائم إرهابية".

وقالت الوزارة في بيان: "أقدم كل من: (عبدالله بن سليمان بن عبدالله الفراج)، و(سليمان بن عبدالعزيز بن محمد الربع)، سعوديي الجنسية، على ارتكاب جرائم إرهابية، تمثلت في الاشتراك في تأسيس تنظيم إرهابي وتصنيع العبوات الناسفة، والذخيرة الحية بهدف قتل رجال الأمن والإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وأضافت أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما وقتلهما (تعزيراً)، وأصبح الحكم نهائياً بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً"، طبقاً لوكالة "واس".