السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في اليمن: يحقق الاستقرار للمنطقة

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجية السعودية، يوم الأربعاء، عن ترحيبها بالبيان الصادر من سلطنة عُمان بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن بهدف حماية الملاحة، والتجارة الدولية.

وجددت المملكة دعمها للجهود كافة الرامية للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة، وذلك حسبما ذكرت وكالة "واس".

ووصفت الخارجية الأمريكية الاتفاق بأنه "اختبار لجدية الحوثيين"، مشيرة إلى أنهم "أبلغونا عبر سلطنة عمان برغبتهم في وقف إطلاق النار"، لكنها شددت على أن "الحكم سيكون على الأفعال لا الأقوال".

وأعلنت سلطنة عمان، أمس الثلاثاء، عن توصل الولايات المتحدة والحوثيين في اليمن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يشمل وقف استهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك بعد أسابيع من التصعيد العسكري.

وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن الاتفاق جاء "بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها سلطنة عمان مؤخراً مع الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات المعنية في صنعاء بهدف تحقيق خفض التصعيد"، مضيفاً أن الاتفاق "يقضي بعدم استهداف أي من الطرفين للآخر مستقبلاً، بما في ذلك السفن الأمريكية".