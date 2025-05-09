الساحل السوري.. مجموعات مسلحة تواصل انتهاكاتها بحق المدنيين

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، باستمرار الانتهاكات التي تطال أبناء الطائفة العلوية في مناطق الساحل السوري، على يد مجموعات مسلحة يُقال إنها موالية لوزارتي الدفاع والداخلية في حكومة دمشق.

وأشار المرصد إلى تزايد حوادث الترهيب واقتحام المنازل واعتقال المدنيين، في ظل غياب أي تدخل رسمي لوقف هذه الممارسات.

وفي تطور جديد، هاجمت هذه المجموعات بلدتي يحمور وخربة معزة في ريف طرطوس، حيث نفذت عمليات دهم واعتقال، مترافقة مع ترهيب واسع للسكان.

كما كشفت مصادر من المرصد أن قرية حبابة في ريف دريكيش كانت مسرحًا لاقتحام عنيف يوم الثلاثاء الماضي، شمل تدمير ممتلكات خاصة واختطاف عشرة مدنيين دون معرفة مصيرهم حتى اللحظة.

وتعيش المنطقة حالة من التوتر والخوف، حيث يتصاعد الغضب الشعبي تجاه ما يُوصف بـ”تفلت أمني” من قبل بعض القوى الرديفة، وسط مطالبات متزايدة بوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان سيادة القانون ومحاسبة المتورطين.