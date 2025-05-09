الرئيس الإيراني يرد ترامب: "الخليج الفارسي سيبقى الخليج الفارسي"

شفق نيوز/ علّق الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الجمعة، على الأنباء المتداولة بشأن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيير اسم "الخليج الفارسي"، مؤكداً تمسك إيران بالتسمية التاريخية.

وقال بزشكيان في منشور عبر منصة "إكس"، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الخليج الفارسي سيبقى الخليج الفارسي"، في رسالة مباشرة تؤكد موقف طهران الحازم تجاه أي محاولات لتغيير الاسم الجغرافي المعترف به دولياً.

من جهته، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريح مماثل عبر "إكس"، على أن اسم "الخليج الفارسي" ليس مجرد تسمية، بل هو جزء من التراث التاريخي الإنساني العريق.

وأضاف أن إيران لم تعترض يوماً على استخدام تسميات مثل بحر عُمان أو المحيط الهندي، مؤكداً أن هذه الأسماء لا تُعبّر عن ملكية، بل تعكس احتراماً مشتركاً لإرث البشرية.

وأفادت وكالة "أسوشييتد برس"، قبل أيام قليلة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم اعتماد تسمية "الخليج العربي" في الولايات المتحدة بدلا من "الخليج الفارسي".