الرئيس الإيراني: أحبطنا المؤامرات ويجب إشراك الشعب بالسلطة

شفق نيوز- طهران

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم السبت، إن طهران نجحت في إحباط جميع المؤامرات التي أحيكت ضدها خلال الفترة الماضية، فيما شدد على ضرورة إشراك الشعب بالحكم.

وذكر بزشكيان، أن هناك من سعى إلى استغلال الاحتجاجات السلمية لإثارة الفتنة والاقتتال بين الإيرانيين، مؤكدًا أن المطالب الشعبية المشروعة يجب عدم السماح بتحويلها إلى أداة للفوضى أو الصدام الداخلي.

وأضاف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن العدالة تمثل الهدف الأساسي للدولة الإيرانية، مشددًا على أن الطريق إلى الاستقرار يمر عبر منح الشعب سيادته الحقيقية وإشراكه في الحكم وصنع القرار.

وخلص الرئيس الإيراني إلى القول إن المشاركة الشعبية الواسعة تمثل صمام أمان في مواجهة الأزمات الداخلية والتحديات الخارجية.