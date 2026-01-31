الرئيس الإيراني: الحرب لن تكون في صالح أحد

شفق نيوز- طهران

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مساء اليوم السبت، أن الحرب لن تكون في صالح إيران أو الولايات المتحدة أو المنطقة، وذلك في ظل تهديد نظيره الأميركي دونالد ترمب بشن ضربة عسكرية على طهران.

وقال بزشكيان خلال اتصال مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "إيران لن تبحث أبداً ولن تبحث في أي حال عن الحرب، وهي على قناعة عميقة بأن الحرب ليست في صالح إيران أو الولايات المتحدة أو المنطقة"، وفق الرئاسة الإيرانية.

من جهته، صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، بأن الاتصال تناول تطورات الملف النووي الإيراني، حيث أعرب السيسي عن بالغ قلق بلاده "إزاء تصاعد التوتر في المنطقة".

وأكد السيسي ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية، مشدداً على أن "الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد والأمثل لتسوية الأزمة، بما يضمن تجنيب منطقة الشرق الأوسط المزيد من التوتر وعدم الاستقرار".

كما أكد السيسي استمرار مصر في بذل جهودها الحثيثة الرامية إلى عودة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، وصولاً إلى تسوية سلمية وشاملة للملف النووي الإيراني، بما يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي، وهو الأمر الذي أكد الرئيس المصري أهميته لترمب خلال لقائهما الثنائي على هامش منتدى دافوس مؤخراً.

في السياق ذاته، أعرب عن تطلع مصر إلى إعلاء الأطراف المعنية لقيمة الحوار من أجل تجاوز الخلافات والتوصل إلى تسوية شاملة، مشدداً على دعم القاهرة الجهود المبذولة كافة في هذا الإطار.

وحسب الشناوي، فقد أعرب الرئيس الإيراني، من جانبه، عن شكره وتقديره البالغ للدور الإيجابي الذي تضطلع به مصر في تجنب التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التشاور والتنسيق السياسي مع القاهرة بما يخدم دعم الاستقرار الإقليمي.

يأتي ذلك فيما أعلن ترمب، في وقت سابق السبت، أن إيران تتواصل مع واشنطن. وقال لشبكة "فوكس نيوز" إن "إيران تتحدث معنا، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا فعل شيء، وإلا فسنرى ما سيحدث".

كما أضاف أن "لدينا أسطول كبير يتجه إلى هناك، أكبر مما كان لدينا - وما زال لدينا في الواقع - بفنزويلا".

من جهته كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني، أنه يجري العمل على وضع إطار للمفاوضات مع الولايات المتحدة.

وكتب لاريجاني في منشور على منصة "إكس" أنه "على عكس الأجواء التي تتسبب فيها الحرب الإعلامية المصطنعة، فإن إنشاء هيكل للمفاوضات جار"، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

في المقابل، قلل مسؤولون أميركيون من شأن احتمالية التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، وفقاً لموقع "أكسويس".

كما أضاف المسؤولون أن "الإيرانيين لم يظهروا استعداداً حقيقياً لقبول الشروط الأميركية للتوصل إلى اتفاق".

يشار إلى أنه في الأسابيع الماضية صعّد الرئيس الأميركي من تهديداته بشن ضربة على إيران، مع تعزيز واشنطن انتشارها العسكري في الشرق الأوسط وإرسالها حاملة الطائرات أبراهام لينكولن للمنطقة.

في حين رفعت طهران أيضاً من مستوى تحذيراتها، متوعدة برد فوري وقوي على أي ضربة أميركية ضدها.