الرئيس الأوكراني الأسبق: أنظمتنا الجوية هي من أحرقت مبنى الحكومة في كييف

شفق نيوز- كييف

أعرب رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيكولاي أزاروف، يوم الاثنين، عن اعتقاده أن الحريق الذي نشب في مبنى الحكومة الأوكرانية الأحد جاء نتيجة أداء سيئ لأنظمة الدفاع الجوي.

وكتب أزاروف في منشور عبر "تلغرام": "من الواضح أن مبنى الحكومة في كييف قد تضرر بصاروخ دفاع جوي، لكن نظام كييف، كعادته، يلتزم الصمت الخجول حيال هذا الأمر".

وكان النائب السابق في البرلمان الأوكراني سبيريدون كيلينكاروف، قد عبر في وقت سابق عن رأي مماثل، حيث أشار في حديث لوكالة "تاس" إلى أن أنظمة الدفاع الجوي كانت على الأرجح تحاول إسقاط طائرات مسيرة تستهدف منشآت عسكرية.

واندلع الحريق، أمس الأحد، طال مساحة تزيد عن ألف متر مربع، وشارك في إخماده أكثر من 400 رجل إطفاء، بالإضافة إلى حوالي 100 قطعة من المعدات، بما فيها مروحيات.

وفي حينها، ذكرت الدفاع الروسية، أن قواتها استهدفت بضربات عالية الدقة منشآت صناعية وعسكرية أوكرانية بينها مصنع "كييف-67" وقاعدة اللوجستيات "إس تي إس –غروب " في العاصمة كييف، مشددة على أنها لم تشن أي ضربات على أهداف أخرى داخل كييف.