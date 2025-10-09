الدفاع السورية تتهم "قسد" بخرق وقف إطلاق النار واستهداف مواقع للجيش شرق حلب

شفق نيوز- دمشق

اتهمت وزارة الدفاع السورية، يوم الخميس، قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بخرق وقف إطلاق النار واستهداف مواقع للجيش شرق حلب.

وذكرت إدارة الإعلام والإتصال للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوات سوريا الديمقراطية استهدفت اليوم نقاطاً تابعة للجيش العربي السوري في محيط سد تشرين شرقي محافظة حلب، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين".

وأضافت أن "هذا الهجوم يأتي بعد أقل من 48 ساعة على إعلان وقف إطلاق النار"، مشيرة إلى أن "قسد خرقت الاتفاق أكثر من 10 مرات عبر استهداف مواقع للجيش في محاور الانتشار شرق حلب".

كما أكدت، أن "قوات قسد تواصل أعمال التحصين في مختلف المحاور، وأنه تم رصد مكالمات تحريضية تدعو إلى تنفيذ أعمال تستهدف الجيش السوري وقوى الأمن داخل مدينة حلب".

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من جانب "قسد" حول هذه الاتهامات.

وكان وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، أعلن أمس الأول الثلاثاء، أنه اتفق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي على وقف فوري لإطلاق النار في شمال وشمال شرق البلاد وذلك بعد اشتباكات عنيفة وقعت في حيين بمدينة حلب.