الدروز وحكومة دمشق يتبادلان موقوفيّ أحداث تموز

شفق نيوز- دمشق

أعلنت مديرية إعلام في محافظة السويداء السورية، يوم الخميس، عن البدء بتبادل السجناء الموقوفين على ذمة أحداث تموز/ يوليو 2025 مع حكومة دمشق، في إطار خطوات التهدئة والمصالحة وتعزيز الاستقرار.

وذكرت المديرية في بيان أوردته وسائل إعلام سورية، أن جميع الموقوفين لدى الحكومة السورية كانوا على تواصل مستمر مع ذويهم خلال فترة الاحتجاز، وأن التبادل "يأتي في إطار تعزيز اللحمة الوطنية وقطع الطريق أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المحافظة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار المحلي".

ونقلت قناة "تلفزيون سوريا" عن مصادر محلية قولها إن عملية التبادل تشمل 61 موقوفاً من السويداء مقابل 30 عنصرا من قوات وزارتي الدفاع والداخلية، وكذلك إطلاق سراح الموقوفين من أبناء محافظة السويداء، بالإضافة إلى عدد من الأسرى المحتجزين لدى "الحرس الوطني".

ومن المقرر أن تتم عملية التبادل بإشراف البعثة الدولية للصليب الأحمر، وذلك في مبنى المحافظة الكائن ببلدة الصورة الصغرى شمالي المحافظة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

بدوره قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه جرى تنفيذ عملية التبادل بإشراف مباشر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عبر حاجز المتونة شمالي المحافظة، وسط ترتيبات دقيقة وإجراءات أمنية مشددة ضمنت إتمام العملية بسلاسة وأمان.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد كشفت أن واشنطن قادت وساطة بين مرجعية دينية درزية وسلطات دمشق، لتبادل محتجزين منذ أحداث العنف الدامية التي شهدتها محافظة السويداء في جنوب سوريا، وفق ما أفاد مصدر درزي مطلع على التفاوض.

وهدفت الوساطة الأميركية إلى "إطلاق السلطات سراح 61 مدنياً من السويداء محتجزين في سجن عدرا (قرب دمشق) منذ أحداث تموز/ يوليو 2025، مقابل إفراج الحرس الوطني (العامل تحت إمرة الهجري) عن ثلاثين عنصراً من وزارتي الدفاع والداخلية".

وتشهد محافظة السويداء اشتباكات متقطعة بين قوات الأمن العام السورية والقوات التي تتبع لرجل الدين حكمت الهجري، رغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بدءاً من 20 تموز/ يوليو 2025، بعد اشتباكات اندلعت في 13 من الشهر نفسه وأسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص، بحسب تقديرات محلية.