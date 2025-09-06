الداخلية اليمنية تكشف عن اعتقال "خبراء" لبنانيين وسوريين بين خلايا الحوثيين

شفق نيوز- عدن

كشفت وزارة الداخلية اليمنية، يوم السبت، عن القبض على من وصفتهم "خبراء" يحملون الجنسيتين اللبنانية والسورية، ينشطون ضمن خلايا تعمل لمصلحة جماعة أنصار الله الحوثيين.

وذكرت الوزارة أن الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن قبضت على هؤلاء الأشخاص، قبل نحو 3 أشهر، إلى جانب آخرين يمنيين مرتبطين بالحوثيين.

وأشارت إلى أن الأشخاص الثلاثة كانوا "بصدد الانتقال إلى مناطق سيطرة الفصائل الحوثية، للإشراف على ترتيب إنشاء مصنع جديد لإنتاج وتصنيع الحبوب المخدرة، بعد أن تعذّر وصول المعدات إلى صنعاء".

وأضافت الداخلية اليمنية أن "التحقيقات كافة أثبتت بأن المصدر الرئيسي الذي يقف خلف تمويل وتحريك تلك الشبكات، ومحاولات تأسيس مصانع المخدرات في عموم البلاد، هو النظام الإيراني، حيث يسعى إلى تحويل اليمن إلى منصة لتصدير السموم القاتلة إلى المنطقة".

وأوضحت أن "طهران نقلت منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا جزءًا من أنشطتها المشبوهة إلى داخل اليمن، وعمدت مع جماعة الحوثيين إلى أسلوب التهريب المجزأ، عبر إدخال المعدات الخاصة بتلك المصانع ومواد التصنيع على دفعات صغيرة لتفادي كشفها".

ويوم الخميس الماضي، أعلنت السلطات اليمنية إجهاض محاولة إنشاء مصنع لإنتاج الحبوب المخدرة في محافظة المهرة شرقي البلاد.

وعلّقت الوزارة على العملية بالقول إن "هذه العملية الأمنية، قادت كذلك للكشف عن عدد من الخلايا المرتبطة بعمليات التهريب، وأدّت أيضًا إلى تتبع بعض المتعاونين مع هذه الشبكات".