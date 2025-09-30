الحوثيون ينهون الهدنة مع أمريكا ويدرجون 13 شركة و9 أشخاص ضمن "قائمة أهداف"

شفق نيوز- صنعاء

أعلنت جماعة حركة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، مساء اليوم الثلاثاء، إنهاء الهدنة مع الولايات المتحدة بعد أربعة أشهر من اتفاق وقف استهداف المصالح الأمريكية في البحر الأحمر والمنطقة.

وذكر مركز تنسيق العمليات الإنسانية (الذي يعمل كحلقة وصل بين الحوثي وشركات النقل البحري التجارية)، ومقره صنعاء، إنه أدرج 13 شركة أمريكية وتسعة أشخاص وسفينتين على قائمة العقوبات، وفقاً لوكالة "رويترز".

يأتي هذا على الرغم من الهدنة السابقة التي اتُفق عليها مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي كانت تقضي بعدم مهاجمة السفن المرتبطة بالولايات المتحدة التي تبحر في البحر الأحمر وخليج عدن.

إذ اتفقت الولايات المتحدة وجماعة الحوثي في أيار/ مايو 2025 على وقف لإطلاق النار لا يستهدف بموجبه أي من الطرفين الآخر.

بدورها، فرضت الولايات المتحدة بداية أيلول/ سبتمبر الجاري، جولة جديدة من العقوبات على الحوثيين في اليمن، فيما وصفته إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنه أكبر إجراء من نوعه تتخذه واشنطن ضد الحركة المتحالفة مع إيران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أنها فرضت عقوبات على 32 فرداً وكياناً، بالإضافة إلى أربع سفن، في محاولة لتعطيل عمليات جمع الأموال والتهريب والهجمات التي يقوم بها الحوثيون.

ومن بين الأهداف العديد من الشركات الصينية التي قالت وزارة الخزانة إنها ساعدت في نقل مكونات عسكرية، بالإضافة إلى شركات أخرى تساعد في ترتيب شحن سلع ذات استخدام مزدوج إلى الحوثيين، وفق الوكالة نفسها.

كما أضافت الوزارة أن العقوبات تستهدف أيضاً مهربي النفط وشركات الشحن المرتبطة بالحوثيين.

يذكر أن أمريكا كانت اتهمت الحوثيين بعرقلة التجارة العالمية منذ أواخر 2023 بشن مئات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على السفن في البحر الأحمر.

في حين أعلنت جماعة الحوثي مراراً أنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين بعد حرب إسرائيل على غزة.