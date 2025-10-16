الحوثيون يعلنون مقتل رئيس هيئة الاركان محمد الغماري

شفق نيوز- صنعاء

أعلنت جماعة حركة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، يوم الخميس، مقتل رئيس هيئة الاركان اللواء محمد عبد الكريم الغماري.

ويأتي إعلان الحوثيون بعد أن كشفت هيئة البث الإسرائيلية، مؤخرا، أن الغماري، نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفته خلال اجتماع سري في العاصمة اليمنية صنعاء"، مشيرة إلى أنه "يعاني من إصابات خطيرة".

ويُعدّ الغماري، أحد القيادات الحوثية العسكرية البارزة، ويعتبره كثيرون القائد الفعلي والميداني للحوثيين، والذراع اليُمنى لعبد الملك الحوثي على المستوى العسكري.

وأوكلت للغماري منذ العام 2016 مهام رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات الحوثية، ومُنِح رتبة عسكرية بدرجة "لواء".