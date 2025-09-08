الحوثيون يستهدفون 3 مواقع إسرائيلية بطائرات مسيرة

شفق نيوز- صنعاء

أعلنت حركة أنصار الله اليمنية "الحوثيون"، مساء الاثنين، استهداف ثلاثة مواقع في إسرائيل باستخدام طائرات مُسيّرة.

وقال المتحدث باسم الحركة يحيى سريع، في بيان مصور، "نفذ سلاح الجو المُسيّر، ولليوم الثاني على التوالي، عملية عسكرية نوعية، بثلاث طائرات مُسيّرة".

وأشار عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أنه "جرى استهداف مطار اللد في يافا، ومطار رامون في أم الرشراش، وهدفاً حساساً في ديمونة بفلسطين المحتلة".

وأكد المتحدث العسكري أن "العملية العسكرية، حققت هدفها بنجاح"، مشدداً على الاستمرار في مواصلة تنفيذ عملياتهم الإسنادية مع غزة "حتى وقف العدوان عليها ورفع الحصار عنها".

بالتزامن، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن تفعيل صافرات الإنذار جراء اختراق طائرة مسيرة للأجواء في منطقة "متسبيه شالوم" في البحر الميت، مما نجم عن إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر عسكري، قوله إن "عدداً من المروحيات من سلاح الجو تُشارك في ملاحقة مُسيّرة أُطلقت من اليمن، والبحث عنها بعد أن اخترقت الأجواء منذ نحو نصف ساعة، ولم يعثر عليها بعد".

وكان الحوثيون أعلنوا، أمس الأحد، استهداف مواقع في إسرائيل بـ8 طائرات مسيرة.

يذكر أن إسرائيل شنت في 28 آب/ أغسطس الماضي غارات على العاصمة اليمنية صنعاء أدت إلى مقتل رئيس الحكومة أحمد غالب الرهوي مع عدد من رفاقه.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تنفذ جماعة الحوثي هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية، تقول إنها تأتي دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة.