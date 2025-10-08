الحرس الثوري يهدد بـ"رد الساحق" على أي انتهاك في المياه الإقليمية

شفق نيوز- طهران

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور، يوم الأربعاء، أن أي خطأ في الحسابات من قبل "العدو" في الخليج أو مضيق هرمز أو الجزر الإيرانية الثلاث سيقابل بـ"رد ساحق".

وقال اللواء باكبور، بمناسبة يوم القوة البحرية للحرس الثوري، إن "القوة البحرية للحرس الثوري هي راية الأمن المستدام في الخليج الدائم، ومضيق هرمز الاستراتيجي، والمياه المحيطة بإيران".

وأضاف: "اليوم، تحتل القوة البحرية المشرفة والاستراتيجية للحرس الثوري، في مجالات القتال السطحي وتحت السطحي، الصواريخ، الطائرات المسيرة، الحرب الإلكترونية والسيبرانية، مكانة قوة استراتيجية رادعة لا منازع لها، ومن خلال إيصال رسالة قوتها إلى أعداء إيران، تبشر بتحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة والهامة".

وشدد باكبور على أن "الحرس الثوري يحافظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية، الاستخباراتية والعملياتية".

وختم قائد الحرس الثوري كلمته بالتأكيد، على أن "أي خطأ في الحسابات من قبل العدو في الخليج، مضيق هرمز، أو الجزر الإيرانية سيواجه برد حازم، فوري، ساحق، ويجعلهم يندمون".

في السياق، أدان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بشأن الجزر الثلاث، مؤكداً أن إيران لن تتهاون إطلاقاً حيال تكرار الاتحاد الأوروبي مزاعمه الباطلة حول الجزر الإيرانية الثلاث؛ طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

ونقلت وكالة "إرنا" الحكومية، عن قاليباف قوله اليوم الأربعاء خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي: "ندين بشدة الادعاءات التدخلية والباطلة التي وردت في البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تكرار المزاعم الفارغة بشأن الجزر الإيرانية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".

وأضاف أن "سلامة الأراضي الإيرانية قد وُقعت وثُبّتت بدماء مئات الآلاف من شباب هذا الوطن، ولن يتهاون الشعب الإيراني قيد أنملة مع أي واهم يحاول المساس بها".