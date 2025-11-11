الحرس الثوري يعلن تفكيك شبكة تجسس لصالح أميركا وإسرائيل

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء، تفكيك "شبكة معادية" للأمن كانت تُدار من قبل أجهزة تجسس أميركية وإسرائيلية داخل البلاد.

وأكد جهاز استخبارات الحرس الثوري في بيان له أن "الشبكة دُمرت بعد مراحل متعددة من المراقبة والرصد والإجراءات الاستخباراتية الأخرى".

وأوضح أن "الكيان (إسرائيل) شكّل شبكة من العناصر المخدوعة والخائنة للوطن، بهدف زعزعة أمن البلاد في النصف الثاني من خريف العام الجاري. وبفضل التوفيق الالهي ويقظة كوادر جهاز استخبارات الحرس الثوري، وقع أعضاء هذه الشبكة في الفخ الاستخباراتي وتم اعتقالهم".

وبين الجهاز، أن "هذه العملية تمت بشكل منسق في عدد من المحافظات، وتم خلالها ضرب الخلايا المرتبطة بالكيان (إسرائيل) والتي كانت تهدف إلى القيام بأعمال من شأنها تقويض الأمن".