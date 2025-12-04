الحرس الثوري يستعرض ترسانته العسكرية برسالة "تحذير" للخصوم

شفق نيوز- طهران

وجّه الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، تحذيرات مباشرة للسفن الأميركية في المنطقة، خلال مناورات واسعة لقواته البحرية في الخليج، في ما وصفته وسائل إيرانية بأنه رسالة سلام لدول الجوار تقترن بتحذير للخصوم وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن الحرس الثوري أطلق على مناوراته اسم "الشهيد حاج محمد ناظري"، حيث تجري تحت إشراف معلوماتي واستخباري كامل، وتهدف إلى إبراز جاهزية الحرس الثوري، وقدرته على حماية المياه الإقليمية.

ووفقاً لوكالة تسنيم الإيرانية، وجّهت الوحدات البحرية خلال التدريبات، تحذيرات مباشرة للسفن الأميركية في المنطقة، "في رسالة تؤكد امتلاك إيران القدرة على الردع والدفاع".

واستخدمت القوات المشاركة في المناورات، أنظمة دفاع جوي متقدمة مثل "نواب" و"مجيد" و"ميثاق"، تعمل ضمن بيئة حرب إلكترونية، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الأهداف الجوية والبحرية بدقة عالية.

وتركز المناورات على عرض القدرات القتالية الجديدة، بما في ذلك الأنظمة الصاروخية والطائرات المسيّرة، إلى جانب تطوير مهارات التعقب والتعرف السريع على الأهداف باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن المناورات تحمل رسالة مزدوجة، تتمثل "بتأكيد ارتباط تضحيات الشهداء بقدرات الدفاع الوطني الحالية، وتوجيه رسالة سلام لدول الجوار، مقرونة بتحذير واضح للخصوم من أي خطوة عدوانية، مع تأكيد استمرار نهج المقاومة والردع بقوة.