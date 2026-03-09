الحرس الثوري يرهن فتح مضيق هرمز بشرط واحد

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الاثنين، أن أي دولة عربية أو أوروبية تطرد السفير الإسرائيلي والأميركي من أراضيها ستحظى بصلاحية كاملة وحرية العبور من مضيق هرمز بداية من يوم الغد.

يأتي هذا في وقت كشف فيه نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن لدى طهران شرطاً واحداً لوقف إطلاق النار في حال التزمت به إسرائيل وأميركا، وهو "عدم شن المزيد من العدوان"، فيما أكد تواصل عدة دول مع بلاده من أجل التهدئة.

وكانت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني أعلنت مساء الاثنين، أن أمام إيران ثلاثة أسابيع حاسمة، وذلك مع دخول حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل يومها العاشر.

وتأتي هذا التصاريح الإيرانية في وقت تدخل فيه الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسبوعها الثاني، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.

من جهته أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أن الحرب الإيرانية قد انتهت تماماً "إلى حد كبير"، فيما أشار إلى أنه يفكر في شخص ما ليحل محل مجتبى خامنئي.

وفي وقت سابق من اليوم، انتقد ترمب، تعيين مجتبى خامنئي كمرشد لإيران، خليفةً لوالده علي خامنئي، الذي تم اغتيال في بداية الحرب، قائلاً: "ليس لديه أي فرصة حقيقية للبقاء".

وكان قد صرح ترمب سابقاً لقناة "إن بي سي" بأن إيران ارتكبت "خطأً فادحاً" في هذا الاختيار، مضيفاً أنه "لا يستبعد مقاطعة نفط" الجمهورية الإسلامية، على الرغم من أنه "لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن ذلك".

وأعلنت إيران الليلة الماضية انتخاب مجتبى خامنئي مرشداً أعلى. وصرح علي لاريجاني، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن "المرشد الأعلى الجديد قادر على قيادة البلاد في ظل الظروف الحساسة الراهنة"، ودعا إلى التوحد حوله.

وكان التلفزيون الإيراني، أعلن فجر الاثنين، إطلاق "أول موجة صاروخية ضد الأراضي المحتلة في عهد القائد الجديد مجتبى خامنئي"، في تصعيد جديد يأتي بعد ساعات من إعلان اختياره مرشداً أعلى للجمهورية الإسلامية خلفاً لوالده علي خامنئي.