الحرس الثوري يبدأ بشن هجمات "قوية" على إسرائيل

شفق نيوز/ أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء، بدء القوات الجوية "قبل قليل" موجة جديدة من هجماتها الصاروخية "الأقوى والأشد" من قبل على إسرائيل.

وأكد الحرس الثوري، في تصريحات صحفية، أن العمليات الدقيقة والموجعة ستواصل ضرب الأهداف الحيوية لإسرائيل، حتى القضاء عليها".

من جانبه، أوضح قائد القوات البرية الإيرانية، أن "الهجمات على المواقع الاستراتيجية لإسرائيل ستشتد خلال الساعات المقبلة"، مؤكداً بدء موجة من الهجمات القوية باستخدام أسلحة متطورة.