الحرس الثوري الإيراني يصنف مناطق في السعودية والبحرين والإمارات كأهداف عسكرية

شفق نيوز- طهران

صنف الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، مناطق في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين كأهداف عسكرية، داعياً السكان والمقيمين قربها إلى ضرورة المغادرة في أسرع وقت ممكن والامتناع عن أي تنقل فيها لتجنيب حياتهم للخطر.

وقال الحرس الثوري: "نعلن إلى السكان والمقيمين وكل من يعتزم المرور عبر الجسور المذكورة في الصورة داخل كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، أن هذه المناطق ستصنف كمناطق عسكرية مغلقة ابتداءً من الساعة 23:00 من مساء اليوم بتوقيت طهران وحتى إشعار آخر".

وأضاف أن التحذير يشمل المسار البري بين الرياض وجدة في المملكة العربية السعودية، وجسر الملك فهد بين البحرين والمملكة العربية السعودية، وجسر الشيخ زايد في مدينة أبو ظبي.

وتابع الحرس الثوري قائلاً: "يرجى من الجميع حفاظاً على سلامتهم، مغادرة المنطقة في أسرع وقت ممكن والامتناع عن أي تنقل فيها مع اختيار الطرق الآمنة والمحددة للخروج".

وشدد في بيانه على أن تجاهل هذا التحذير قد يعرض حياتهم للخطر.

كما أهاب الحرس الثوري بالفلسطينيين في مدينة يافا (تل أبيب) بضرورة عدم الاقتراب من جسر السكة الحديد رقم 8 على الطريق 431، وجسر سكة حديد اليركون في تل أبيب.

وطالب الحرس الثوري من الفلسطينيين في تلك المناطق بالامتناع التام عن التواجد أو التنقل في هذه المناطق تحت أي ظرف.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات السعودية، إغلاق جسر الملك فهد الذي يربط المملكة بمملكة البحرين بشكل احترازي، بسبب تنبيهات أمنية من احتمالية تعرضه لهجوم.

كما دعت السفارة الأميركية في الرياض، مساء الثلاثاء، رعاياها في السعودية إلى مغادرة البلاد وإعادة النظر في السفر إليه وخاصة أداء الحج هذا العام وسط تصاعد التوترات والتهديدات.

ويترقب العالم انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران بفتح مضيق هرمز عند الساعة الثالثة من فجر يوم غد الأربعاء.

ويطالب ترمب إيران بالتخلي عن البرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز، قائلاً: "قد يتم القضاء على البلاد بأكملها في ليلة واحدة، وقد تكون تلك ليل (الثلاثاء)، أتمنى ألا أضطر لفعل ذلك".