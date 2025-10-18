الحرس الثوري الإيراني يدعو لتوطين جزر الخليج المتنازع عليها

شفق نيوز- طهران

شددت قيادة القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، على ضرورة توطين "الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي"، بحسب تعبيرها.

وأشار نائب قائد القوة العميد أحمد راستي إلى أنه "لتحقيق هذا الهدف يجب التوجه نحو منح حوافز تشجيعية للسكان المقيمين في هذه الجزر".

ويقصد القائد الإيراني بتصريحاته جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى التي تسيطر عليها إيران وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها رغم اعتراضات الإمارات.

واعتبر العميد راستي أن منح حوافز للمقيمين الدائمين ونقل مزيد من السكان إليها بات أمراً ملحاً لتعزيز الحضور الإيراني الفعلي على الأرض في ظل التوترات المتواصلة والإصرار الرسمي الإيراني على "عدم المساس بسيادتها على هذه الجزر".

يأتي ذلك في سياق استمرار الخلاف مع الإمارات ومجلس التعاون الخليجي، حيث تؤكد طهران وحدة أراضيها وتعتبر أي تشكيك مصدر تهديد للأمن والاستقرار، بينما تصر أبو ظبي على أحقية سيادتها على تلك الجزر في المحافل الدولية.

وتتعزز هذه التصريحات أيضاً مع التلويح المستمر من جانب الحرس الثوري بالرد الصارم على أي "خطأ أو محاولة اعتداء" في مضيق هرمز أو الجزر الاستراتيجية، بالتزامن مع رفع الجاهزية الدفاعية وتكثيف النشاطات العسكرية في المنطقة.