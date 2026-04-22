الجيش الأميركي يعلن إعادة 29 سفينة في إطار الحصار البحري على إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الأربعاء، عن إعادة 29 سفينة إيرانية حاولت العبور من مضيق هرمز، مؤكداً أن التقارير عن عبور 3 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية غير دقيقة.

وقالت القيادة في بيان، إن "القوات الأميركية أصدرت أوامرها لـ29 سفينة بالعودة إلى الميناء أو العودة أدراجها في إطار الحصار الأميركي المفروض على إيران".

وأضاف أنه "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، زعمت تقارير إعلامية أن عدة سفن تجارية تحايلت على الحصار، مستشهدةً بالسفن (هيرو 2) و(هيدي) و(دورينا) كأمثلة"، مبيناً أن "هذه التقارير غير دقيقة".

وبين أنه "لم تبحر (هيرو 2) و(هيدي) عبر الحصار ضمن أسطول نقل ملايين البراميل من النفط إلى السوق. في الواقع، ترسو ناقلات النفط التي ترفع العلم الإيراني في ميناء تشابهار بإيران، بعد أن اعترضتها القوات الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع. أما (دورينا) فتخضع لمرافقة مدمرة تابعة للبحرية الأميركية في المحيط الهندي بعد محاولتها السابقة انتهاك الحصار".

وأكد الجيش أن "للقوات الأميركية نفوذ عالمي، حيث تعمل على فرض الحصار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه".

وتناولت مجلة "بلومبرغ"، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، فشل جزء من الحصار البحري الأميركي، مبينة أن ناقلتين إيرانيتين على الأقل، غادرتا محمّلتان بالكامل، المياه الخليجية هذا الأسبوع وتمكنتا من اختراق الحصار الأميركي.

وهذه السفن جزء من أسطول ناقلات نفط التفّ على السفن الحربية ونقل نحو 9 ملايين برميل من النفط.

وأعلنت شركة البيانات "فورتكسا" (Vortexa) أن ناقلتين عملاقتين ترفعان العلم الإيراني، هما "هيرو 2" و"هيدي"، كانتا آخر السفن التي رصدت صور الأقمار الصناعية خروجها. وقد عبرتا خط الحصار الذي حددته الولايات المتحدة يوم الاثنين 20 نيسان/أبريل الجاري.