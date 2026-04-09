الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، توسيع عملياته البرية جنوبي لبنان، لـ"فرض السيطرة الميدانية"، وفق تعبيره.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "استهدف بنى تحتية لحزب الله اللبناني وتحييد العشرات من عناصره وضبط أسلحة وعبوات ناسفة"، على حد قوله.

وقال في بيانه إن "مقاتلي لواء المظليين العاملين تحت قيادة الفرقة 98، وسّعوا خلال الأسبوع الماضي النشاط الأرضي المركّز على أهداف إضافية في جنوب لبنان".

ويوم أمس الأربعاء، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد، التي وقعت يوم أمس فقط، إلى 254 قتيلا و1165 جريحا.

من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، استئنافه العمليات القتالية ضد إسرائيل بعد التزامه وقف إطلاق النار بموجب الهدنة بين إيران والولايات المتحدة، عبر إطلاق صواريخ باتجاه شمالي إسرائيل، مؤكدا أن "العملية تأتي ردًا على انتهاكات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار".