الجيش الإسرائيلي يعترض "أسطول الصمود" المتجه لكسر حصار غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، باعتراض الجيش الإسرائيلي "أسطول الصمود" وصعود جنود على متن عدة سفن تابعة للأسطول الذي يسعى لكسر الحصار على قطاع غزة.

بدوره أعلن "أسطول الصمود" في بيان تعرض السفن "لاعتراض غير قانوني وتعطيل للكاميرات"، مؤكداً أن "عسكريين يصعدون على متنها (السفن)".

وأضاف الأسطول أنه تعرض لهجوم من قبل نحو 10 سفن إسرائيلية.

وكانت البحرية الإسرائيلية قد طلبت في وقت سابق من أسطول الصمود تغيير مساره باتجاه ميناء أسدود.

ويتألف أسطول الصمود من أكثر من 40 قارباً مدنياً ويقل نحو 500 شخص، بينهم برلمانيون ومحامون ونشطاء مثل الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبري.

والأسطول هو أحدث محاولة بحرية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الفلسطيني وإيصال الغذاء والدواء إليه.

وكان الأسطول قد أثار توتراً دولياً في الأيام القليلة الماضية، إذ تعرض لهجوم من طائرات مسيرة ألقت قنابل صوتية ومسحوقاً مثيراً للحكة على السفن، مما تسبب في أضرار دون وقوع إصابات.