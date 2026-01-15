الجيش الإسرائيلي يشن غارات جديدة على مناطق في الجنوب اللبناني

شفق نيوز- بيروت

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن سلاح الجو الإسرائيلي شن مساء الخميس، موجة غارات جديدة على مناطق في جنوب لبنان هي الثالثة له هذا اليوم.

ونقلت وسائل الإعلام اللبنانية عن مصادر محلية تأكيدها، أن الغارات استهدفت منطقة رأس العاصي في جرود الهرمل، في حين أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن إحدى هذه الغارات استهدفت تلال بلدة بريصا في الجرود.

كما نقلت مصادر محلية أخرى في لبنان، إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عنيفة على جرود الهرمل، فيما يواصل الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي التحليق فوق منطقة البقاع وقضاء بعلبك وصولاً إلى البقاع الشمالي.

ولم تشر المصادر إلى حصيلة الضحايا والأضرار، ولم تكشف عن طبيعة المواقع المستهدفة حتى الآن.

كما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، شن سلاح الجو موجة غارات جديدة في جنوب لبنان، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.