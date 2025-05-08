الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مجمعا عسكريا "مهما" جنوب لبنان

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، عن تنفيذه هجمات غير عادية في جنوب لبنان، مستهدفة بها مجمع عسكري تابع لحزب الله في النبطية، وصفه بـ"المهم جدًا".

ويدور الحديث عن 30 هجومًا على دفعتين، فيما أفادت تقارير بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية واسعة النطاق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مع التركيز على منطقة النبطية.

وكان الهجوم على هدف مهم وفق توصيف الإعلام العبري، مكتفيا بإشارة عامة للمواقع دون تحديد دقيق لها. ومن اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي العبرية قبل أن ينشر الجيش الإسرائيلي توثيقه، يمكن رؤية أعمدة كبيرة من الدخان على خلفية انفجارات مدوية.

ووفق التقارير العبرية، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي مؤخرا سلسلة ضربات ضد ما وصفته مصادر بالجيش للقناة 14 العبرية بـ "هدف بالغ الأهمية" في منطقة النبطية في جنوب لبنان. والهدف المقصود وفق مصدر إسرائيلي هو مجمع عسكري لحزب الله، كان يحتوي على صواريخ خارقة للدروع والعناصر.

وأُعلن أمس، أن القوات الإسرائيلية، قتلت في منطقة صيدا خالد أحمد أحمد الذي كان يشغل منصب رئيس العمليات في اللواء الغربي لحركة حماس في لبنان، وكان أحمد يروج لهجمات ضد إسرائيل، وفق بيان تل أبيب.