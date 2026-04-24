الجيش الكويتي: استهداف مركزين حدوديين بمسيرتين قادمتين من العراق

شفق نيوز– الكويت

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، يوم الجمعة، تعرّض موقعين حدوديين شمالي البلاد لهجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين قادمتين من الأراضي العراقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت تعرّضا صباح اليوم، لهجوم عدواني باستخدام طائرتين درون مفخختين موجّهتين بسلك الألياف الضوئية، قادمتين من العراق".

وأوضح أن "الهجوم أسفر عن أضرار مادية فقط، من دون تسجيل أي إصابات بشرية"، مؤكداً أن "الجهات المختصة باشرت فوراً باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث والتحقيق في ملابساته".

وأشارت الوزارة، بحسب البيان، إلى التأكيد على حرص الوزارة على أمن البلاد وسلامة أراضيها، مشدداً على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الحدود.