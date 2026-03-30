الجيش السوري يعلن إسقاط مسيّرات استهدفت قواعده قرب الحدود العراقية

شفق نيوز- دمشق

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، يوم الاثنين، تعرض عدة قواعد عسكرية قرب الحدود العراقية لهجوم واسع بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة التصدي لمعظمها، ومتوعدة بـ"الرد المناسب".

وقالت الهيئة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "هجوماً واسعاً بعدد من الطائرات المسيرة استهدف عدة قواعد للجيش قرب الحدود العراقية فجر اليوم".

وأضافت أن "وحداتنا تمكنت من التصدي لأغلب الطائرات المسيرة وإسقاطها"، مشيرة إلى أنها "تدرس خياراتها وستقوم بالرد المناسب لتحييد أي خطر ومنع أي اعتداء على الأراضي السورية".

وكانت وزارة الدفاع السورية قد دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود مع العراق من جهة محافظة الحسكة، عقب هجمات سابقة بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية، بينها قاعدتا خراب الجير وقسرك.

وأخبرت مصادر أمنية، وكالة شفق نيوز، بأن تلك القوات انتشرت على طول الشريط الحدودي من معبر اليعربية في ريف الحسكة حتى معبر البوكمال بمحافظة دير الزور، ضمن دفعة ثالثة من التعزيزات شملت نحو 100 آلية عسكرية مزودة بأسلحة ثقيلة.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول في وزارة الدفاع السورية أن قاعدة قسرك تعرضت لهجوم بأربع طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية وتم إسقاطها دون خسائر، ودعا السلطات العراقية إلى تعزيز التنسيق لمنع تكرار الهجمات.

يأتي ذلك وسط تصاعد الاستهدافات خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع تقليص الوجود الأميركي في عدد من القواعد شمال شرق سوريا.