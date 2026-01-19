الجيش السوري يعلن حظراً شاملاً للتجوال في مدينة الشدادي

شفق نيوز- دمشق

أعلن الجيش السوري، يوم الاثنين، فرض حظر تجوال شامل في مدينة الشدادي، على أحداث سجن الشدادي الذي يضم قيادات من داعش.

وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري، في تعميم ورد لوكالة شفق نيوز: "نعلن عن حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي وما حولها، وإبلاغ الوحدات العسكرية المنتشرة عن أي عناصر فارين من تنظيم داعش".

وأضافت الهيئة أن "الجيش سيتدخل لتأمين السجن والمدينة ويبدأ عمليات تمشيط بحثاً عن العناصر الذين تم فروا من السجن".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، خروج سجن "الشدادي" بريف الحسكة عن سيطرة قواتها، فيما أشارت إلى أن السجن كان على بُعد نحو كيلومترين فقط من قاعدة التحالف الدولي في المنطقة، إلا أنها لم تتدخل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن قوات سوريا الديمقراطية حشدت قوة كبيرة من عناصرها في مدينة الحسكة لإرسالهم إلى بلدة الشدادي (60 كم جنوب المدينة).

ووفق المراسل فإن عشرات المواقع التي أخلتها "قسد" في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة تعرضت "للتخريب والسيطرة من قبل مسلحين من أبناء المنطقة الموالين للحكومة السورية".

وتنتشر العديد من السجون التي تضم عناصر تنظيم داعش في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا أبرزها سجن الشدادي وسجن الصناعة والمركزي في مدينة الحسكة.