الجيش الاميركي: توجيه 31 سفينة لتغيير مسارها ضمن الحصار الأميركي على إيران

شفق نيوز- واشنطن

أكدت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، اليوم الخميس، أنها أمرت 31 سفينة بالعودة إلى الميناء أو تغيير مسارها، في إطار الحصار المفروض على إيران.

وقالت "سنتكوم" إن معظم هذه السفن التزمت بالتوجيهات الصادرة عن الجيش الأميركي، مشيرة إلى أن غالبية السفن المعنية كانت ناقلات نفط.

وفي السياق، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الأربعاء، عن تقديرات تشير إلى أن الحصار الأميركي على إيران يكلفها أكثر من 500 مليون دولار يومياً.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تنفذ حملة أطلق عليها مسؤولون اسم "الغضب الاقتصادي"، وتشمل فرض عقوبات، وحصار الموانئ الإيرانية، ومصادرة السفن المرتبطة بطهران في المياه حول العالم.

من جانبه، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، عبر منصة "إكس"، أن البحرية الأميركية ستواصل حصار الموانئ الإيرانية، مضيفاً أنه "في غضون أيام قليلة ستمتلئ مرافق التخزين في جزيرة خرج، وسيتم إغلاق آبار النفط الإيرانية الهشة".

وشدد بيسنت على أن تقييد التجارة البحرية الإيرانية يستهدف بشكل مباشر مصادر العائدات الرئيسية للنظام الإيراني، وفق تعبيره.

وأضاف أن وزارة الخزانة الأميركية ستواصل ممارسة "أقصى الضغوط" من خلال استراتيجية "الغضب الاقتصادي"، بهدف تقويض قدرة طهران على توليد الأموال ونقلها وإعادتها إلى البلاد.

وأشار إلى أن أي شخص أو سفينة تسهّل هذه التدفقات المالية، سواء عبر التجارة أو التمويل السري، يعرّض نفسه لخطر العقوبات الأميركية.

وقال بيسنت إن الولايات المتحدة تواصل تجميد الأموال التي "نهبتها القيادة الفاسدة"، بحسب وصفه، نيابة عن الشعب الإيراني.

وتهدف خطة "الغضب الاقتصادي" إلى شل تجارة النفط والسلع الإيرانية، واستهداف "أسطول الظل" الذي تعتمد عليه إيران في تصدير مواردها.

وجاءت هذه الخطة عقب فشل جولة مفاوضات عُقدت بين واشنطن وطهران في باكستان يوم 12 أبريل، وانتهت دون التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي أطلقتها واشنطن بمشاركة إسرائيل في 28 فبراير الماضي تحت اسم "الغضب الملحمي".

وكان ترمب قد أعلن، الثلاثاء الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المباحثات.