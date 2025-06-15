الجيش الاسرائيلي يحذر الايرانيين: ابتعدوا عن المفاعلات النووية

شفق نيوز/ وجه الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، تحذيرا للإيرانيين المتواجدين بالقرب من المفاعلات النووية، داعيا اياهم الى اخلائها فوراً.

وذكر الجيش الاسرائيلي في بيان: "انذار عاجل إلى سكان إيران، نحث كل المتواجدين في هذه الساعة أو في المستقبل القريب في مفاعل الأسلحة في إيران كافة والجهات الداعمة لهم، من أجل سلامتكم نطالبكم باخلاء هذه المنشآت فوراً من تلك المفاعل وعدم العودة اليها حتى إشعار آخر".

واضاف ان "الوجود بالقرب من هذه المنشآت يعرض حياتكم للخطر".

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، صباح الأحد، أن إسرائيل تتعرض لهجوم مركّب يشمل صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة أُطلقت من إيران واليمن، في تطور غير مسبوق.

وحذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأحد، من محاولات اسرائيل من جر الصراع القائم مع بلاده الى منطقة الخليج مما قد يتسبب بإشعال المنطقة والعالم بأسره، متهما الولايات المتحدة الأمريكية بالضلوع في الاشتراك بتنفيذ الضربات العسكرية على طهران.