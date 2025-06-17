الجيش الاسرائيلي يعلن اغتيال رئيس أركان الحرب الجديد في ايران

شفق نيوز/ أعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اغتيال رئيس أركان الحرب الجديد في ايران علي شادماني.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان، إنه قتل "رئيس أركان الحرب في ايران وأرفع قائد عسكري للنظام الإيراني اللواء علي شادماني".

وقُتل اللواء شادماني عقب ثلاثة أيام على تعيينه رئيساً لأركان الحرس الثوري "مقر خاتم الانبياء" خلفًا لسلفه غلام علي رشيد الذي تم اغتياله يوم الجمعة الماضي في أول يوم للهجوم الإسرائيلي.

يأتي هذا في وقت شنت فيه ايران هجوما بعدة صواريخ تتراوح بين 20 - 30 صاروخا سقطت اثنتان منها في مدينة تل أبيب، وفقا لوسائل اعلام اسرائيلية.

في غضون ذلك قال مسعفون اسرائيليون، إن الهجمات الصاروخية الأخيرة لإيران أسفرت عن سقوط 10 جرحى على الأقل.