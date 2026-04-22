البيت الأبيض ينفي منح إيران مهلة جديدة

شفق نيوز- واشنطن

نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت، يوم الأربعاء، منح إيران مهلة جديدة للتفاوض، من قبل الرئيس دونالد ترمب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن "الرئيس ترمب هو من سيحدد المدى الزمني للتفاوض مع إيران"، مبينة أن "مصادر مجهولة تتحدث عن مهلة 3 إلى 5 أيام لإيران".

وأضافت ليفات أن "الرئيس ترمب لم يحدد مدى زمنيا للتفاوض، ونعمل على خنق اقتصاد إيران"، مشيرة إلى أن "ترمب قدم عرضا سخيا للنظام الإيراني".

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كان قد أعلن، يوم أمس الثلاثاء، تمديد وقف ‏إطلاق النار مع إيران إلى حين تقديم اقتراح من قبل طهران.‏