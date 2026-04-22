البنتاغون: إزالة الألغام من هرمز قد تستغرق 6 أشهر

شفق نيوز- واشنطن

أبلغت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) الكونغرس، يوم الأربعاء، بأن إزالة الألغام التي زرعها الجيش الإيراني في مضيق هرمز بشكل كامل قد تستغرق 6 أشهر، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

واستبعد البنتاغون تنفيذ أي عملية من هذا القبيل قبل انتهاء الحرب الأميركية مع إيران.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن هذا التقييم يعني أن "التداعيات الاقتصادية لهذا الصراع قد تمتد حتى وقت متأخر من العام الحالي أو تتجاوزه".

وكانت المنظمة البحرية الدولية، قد أعلنت الاثنين الماضي، أن استئناف حركة الملاحة بشكل طبيعي في مضيق هرمز قد يستغرق عدة أشهر، مشيرة إلى احتمال وجود ألغام بحرية في المضيق، مما سيتعين التنسيق مع الدول القادرة على تقديم المساعدة في إزالتها.

بدوره، أعلن الجيش الأميركي في 11 نيسان/ أبريل الجاري بدء عملية إزالة الألغام، حيث أرسل سفينتين حربيتين عبر المضيق، لكنه لم يقدّم سوى القليل من التفاصيل بشأن المعدات المستخدمة.

وقال إن قوات إضافية، بما في ذلك مسيّرات تعمل تحت الماء، ستنضم إلى هذه الجهود في الأيام المقبلة.

وكانت "رويترز" قد نقلت الشهر الماضي عن مصادر مطلعة قولها، إن إيران نشرت مؤخراً نحو 12 لغماً في مضيق هرمز، ومن غير المعروف بشكل علني موقع تلك الألغام.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 11 نيسان/ أبريل الجاري، إن جميع سفن إيران التي تزرع الألغام تم إغراقها، لكن بعض المتخصصين يقولون إن هناك خطراً من أن تكون طهران نشرت معدات إضافية.