الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه للمتظاهرين الإيرانيين ويدعو للإفراج عن المعتقلين منهم

شفق نيوز- بروكسل

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم السبت، دعم الاتحاد الأوروبي للمتظاهرين الإيرانيين بشكل كامل، مشددة على ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين منهم.

وقالت فون دير لاين في منشور "نقف بجانب المتظاهرين الإيرانيين وندين بشدة القمع العنيف للتظاهرات المشروعة، ونطالب إيران بالإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين المعتقلين وإعادة خدمة الإنترنت".

وتابعت: "ندعم حرية الكلام في إيران وحرية التجمّع والعيش بحرية ونطالب باحترام الحقوق الأساسية للشعب الإيراني وإعادة الوصول الكامل إلى شبكة الإنترنت في إيران".

وتشهد إيران منذ أواخر 2025 موجة احتجاجات واسعة ومستمرة، توسعت مطلع 2026 لتشمل عشرات المدن على خلفية أزمة اقتصادية خانقة وشعارات سياسية مناوئة للنظام، وقد ردت السلطات بحملة أمنية مشددة شملت استخدام القوة وقطع الإنترنت واتهام الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات.