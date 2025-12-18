اعتقال المتحدث باسم "داعش خراسان"

شفق نيوز- متابعة

أفادت الأجهزة الاستخباراتية الباكستانية، مساء الخميس، بإلقاء القبض على المتحدث باسم تنظيم "داعش خراسان"، سلطان عزيز عزام.

وبحسب المعلومات، التي أوردها موقع "عصر إيران"، فإن عزام من مواليد عام 1978 في ولاية ننغرهار الأفغانية، ويُعد أحد أبرز قيادات "داعش خراسان" الإعلامية، حيث كان يتولى رئاسة القناة الإعلامية التابعة للتنظيم، إلى جانب إشرافه على أنشطة الدعاية والتجنيد.

ووفق التقارير، انضم عزام إلى التنظيم عام 2016، فيما أُدرج على لوائح الإرهاب العالمية من قبل الولايات المتحدة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وأشارت تقارير فريق الدعم التحليلي والمراقبة التابع للأمم المتحدة إلى أن دور عزام تجاوز كونه ناطقاً رسمياً، إذ يُعد المؤسس الفعلي للذراع الإعلامية لـ"داعش خراسان"، والمسؤول عن إدارة الخطاب الدعائي للتنظيم واستقطاب عناصر جديدة.