اخرجوا للشوارع.. السلطات تدعو الإيرانيين "للاحتجاج على الاضطرابات"

شفق نيوز- طهران

دعت السلطات الايرانية، مساء اليوم السبت، المواطنين إلى النزول للشوارع يوم 12 كانون الثاني/ يناير الجاري للاحتجاج على الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بأن "مجلس تنسيق التنمية الإسلامية يدعو المواطنين في جميع أنحاء البلاد إلى الخروج في تجمعات عامة لإدانة الأعمال الإرهابية التي يقوم بها عملاء الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأشارت الهيئة إلى أن فعاليات الاحتجاج ستبدأ يوم الاثنين الموافق 12 كانون الثاني/ يناير، في ساحة "انقلاب" في طهران.

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر كانون الأول/ ديسمبر عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني.

وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.

وعلى خلفية كل ذلك، استقال رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد فرزين، وشغل المنصب عبد الناصر همتي.

وفي عدة مدن إيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي.

وتحدثت الأنباء عن وقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين على حد سواء.

وتشهد إيران تضخماً مرتفعاً حيث بلغ معدل التضخم السنوي 38.9% وفقاً للبنك المركزي الإيراني، ويتراجع الريال الإيراني بوتيرة متسارعة، إذ سجل في الأشهر الأخيرة أدنى مستوياته مقابل الدولار عدة مرات.

وقبل بضع سنوات، وقبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في أيار/ مايو 2018، كانت القيمة غير الرسمية للدولار حوالي 50 ألف ريال، أما الآن، فيبلغ سعر الدولار في السوق المفتوحة أكثر من 1.4 مليون ريال.