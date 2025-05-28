اختفاء 3 مواطنين هنود بعد دخولهم إيران

شفق نيوز/ كشفت الهند، عن اختفاء ثلاثة من مواطنيها بعد دخولهم إلى إيران، حيث فُقد الاتصال بهم منذ عدة أيام.

وقالت السفارة الهندية في طهران، ببيان لها نشره الإعلام الإيراني، إن المواطنين الهنود الثلاثة وهم (هوشانبريت سينغ، جاسبال سينغ، وأمريت بال سينغ) فُقد الاتصال بهم، داعية العائلات إلى تقديم أي معلومات إضافية للجهات القنصلية لتسريع عملية البحث والمتابعة.

وأوضحت السفارة الهندية أنها طلبت من السلطات الإيرانية التعاون العاجل في متابعة الحالة، مؤكدة أن جميع الإجراءات اللازمة لتحديد مصير المواطنين الثلاثة جارٍ تنفيذها.

ولم تُفصح السلطات عن مزيد من التفاصيل بخصوص مكان وجودهم، أو توقيت دخولهم، أو وجهتهم النهائية، وما زالت التحقيقات مستمرة.

كما لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب السلطات الإيرانية بشأن قصة اختفاء المواطنين الهنود الثلاثة.