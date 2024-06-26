إيران تحل محل العراق كثاني أسوأ دولة في حرق الغاز بعد روسيا

شفق نيوز/ حلت إيران محل العراق كثاني أسوأ دولة في العالم من حيث إحراق الغاز بعد روسيا خلال العام الماضي 2023.

وأظهرت إيران وروسيا زيادات على مدار العام، بينما كان العراق أقل قليلاً، وفقًا لتتبع حرق الغاز العالمي التابع للبنك الدولي لعام 2023، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز.

وبعد انخفاضه في عام 2022، ارتفع حجم حرق الغاز العالمي بنسبة 7٪ في عام 2023 إلى 148 مليار متر مكعب، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، وفقًا لتقرير البنك الدولي.

ومن بين الدول الأخرى الأكثر إحراقا للغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قامت ليبيا والسعودية وقطر بحرق كميات أكبر من الغاز في عام 2023 مقارنة بعام 2022، في حين قامت الجزائر ومصر وعمان بحرق كميات أقل من الغاز.

وأظهر التقرير أن هذا هو الانخفاض الرابع على التوالي في حرق الغاز في عمان، ولم يطرأ تغير يذكر على الإمارات وسوريا خلال العام.

وأضاف التقرير، أن أكبر تسع دول لحرق الغاز في العالم، بما في ذلك الجزائر وليبيا، تمثل 75% من إجمالي حرق الغاز و 46% من إنتاج النفط

وزاد العراق إنتاجه من النفط لكن حرق الغاز انخفض بنسبة 1% العام الماضي، وشددت البلاد على خفض حرق الغاز خلال الأشهر القليلة الماضية، ووقعت اتفاقيات متعددة مع شركات أمريكية لخفض حرق الغاز.

وتتناول سبع صفقات تم توقيعها مع شركات أمريكية في أبريل/نيسان الغاز المصاحب وحرق الغاز، وهي مشكلة رئيسية في العراق تؤدي إلى فقدان توليد الطاقة وتترك البلاد معتمدة على واردات الكهرباء من إيران .