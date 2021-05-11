سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وكالة: الطاقة المتجددة العالمية نمت في 2020 بأسرع وتيرة في عقدين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-11T09:36:48+0000
وكالة: الطاقة المتجددة العالمية نمت في 2020 بأسرع وتيرة في عقدين

شفق نيوز/ أفاد تقرير لوكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، بأن الطاقة المتجددة نمت العام الماضي بأسرع وتيرة في عقدين بقيادة الصين، وأنها ستواصل النمو في العامين المقبلين.

وقالت الوكالة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق  نيوز  إن "القدرة الجديدة للطاقة المتجددة ارتفعت 45% في 2020 لتصل إلى 280 جيجاوات العام الماضي، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ 1999، حتى رغم حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد وتأخيرات في نشاط البناء بسبب تأثير كوفيد-19".

واضافت ان الصين استحوذت على 50% من النمو في قدرة الطاقة المتجددة العام الماضي، وستشكل 45% هذا العام و58% في 2022.

وعالميا، قالت وكالة الطاقة الدولية في توقعات لسوق الطاقة المتجددة إنه من المتوقع إضافة قدرة جديدة بحوالي 270 جيجاوات هذا العام ونحو 280 جيجاوات في 2022، مبينة انه الحكومات باعت بالعطاءات 75 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية والبرية والطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحيوية العام الماضي، بزيادة 20 بالمئة عن 2019.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة "تعطينا طاقة الرياح والطاقة الشمسية المزيد من الأسباب للتفاؤل بشأن أهدافنا المناخية، إذ تحطم رقما قياسيا تلو الآخر".

وأضاف "شكلت الزيادة في قدرة الطاقة المتجددة العام الماضي 90 بالمئة من إجمالي النمو في قطاع الطاقة العالمي".

related

اسعار النفط تهبط بسبب امريكا

Date: 2019-07-04 10:06:16
اسعار النفط تهبط بسبب امريكا

ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية

Date: 2020-04-30 08:31:02
ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية

اسعار النفط تغلق على انخفاض الا انها تحقق ربحا اسبوعيا

Date: 2020-10-10 05:36:52
اسعار النفط تغلق على انخفاض الا انها تحقق ربحا اسبوعيا

تعرف على أغلى 10 مدن في العالم للمهاجرين

Date: 2020-12-18 07:31:03
تعرف على أغلى 10 مدن في العالم للمهاجرين

حيازة الدول من الذهب ترتفع والعراق يحافظ على مرتبته عالميا

Date: 2021-01-10 06:17:31
حيازة الدول من الذهب ترتفع والعراق يحافظ على مرتبته عالميا

الذهب يهبط عن ذروة 7 أسابيع مع تعافي عوائد السندات الأميركية

Date: 2021-04-20 08:29:10
الذهب يهبط عن ذروة 7 أسابيع مع تعافي عوائد السندات الأميركية